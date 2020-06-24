İşte güvenceli esnek mesai! Kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlenecek

24.06.2020 15:35

Esnek iş sözleşmeleri kolaylaşıyor ve işçi lehine düzenleniyor. Çalışma hayatında gençlere ve 50 yaş üstüne, vergi istisnası ile prim destekli esnek iş imkânı da sağlanacak. Hazırlanan modelde iş sözleşmelerinde belirli ya da belirsiz olmasına bakılmadan çalışanların da kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlenecek. İşte detaylar.