Altında rekor üstüne rekor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden flaş uyarı!

24.06.2020 09:49

Koronavirüsün ekonomik etkilerinin vurmadığı tek yatırım aracı olan altın rekorlara doymuyor. Son günlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarının daha ne kadar yükseleceği büyük merak konusu oldu. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi.

Altının onsunda son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü. A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına aldı.

A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" derken, ilerleyen yıllarda altındaki talebin sürekli artan bir eğilim içinde olacağını vurguladı.

"Altın fiyatlarında daha yüksek rakamı göreceksek, bizim ana hikayemiz ne" soruna Memiş, altının onsunda 3 yıl sonra 3000 dolarlı seviyelerin görülebileceğini ifade etti.

Jeopolitik riskler, ekonomik krizler ve bunun yanında doğal felaketlerin insanları güvenli liman altına ittiğini açıklayan Memiş, "İnsanlar ister istemez varlıklarını korumak için bağımsızlığını koruyan altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyorlar" dedi.

Küresel iklim değişiklikleri ve kuraklığın maden ocaklarını azalttığını belirten Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" dedi.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Konuşmasının son bölümünde altın yatırımcısı için kritik değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Elinde altın bulunanlar satmasın" dedi.

Uzman isim, özellikle altının al-sat yapılarak kullanılan bir yatırım aracı olmadığını söyleyerek altındaki yükselişin süreceğini açıkladı.

Altında kısa vadede al-sat yapılarak kar elde etmenin risk barındırdığını ifade eden uzman isim, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.