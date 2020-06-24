Bakan Ersoy duyurdu! Havaalanlarında yeni dönem!

24.06.2020 14:40

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Antalya'da geçen hafta sonu büyükelçileri ve basın mensuplarını ağırladık. Sorular sordular. Gözlemler sırasında sertifikasyon uygulaması beklentilerimizin çok üzerinde. Bizim ülkelerimizde de bu tarz sertifikasyon programları gerekli destek olur musunuz? diyen büyükelçiler oldu. Covid-19 önlemleri bakımından Türkiye, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.

Karekodu telefonunuza okuttuğunuzda sertifikalı tesisler hakkında her şeyi görüyorsunuz. En disiplinli ve en şeffaf tesisler. Tur operatörlerine diyoruzki mümkünse sadece sertifikalı yerleri satın sadece.

Yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Covid-19 test merkezleri açılacak.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişikin olarak başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var."