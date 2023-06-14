Haberler Ekonomi Videoları İSTANBUL'DA SUYA ZAM! İBB Meclisi Haziran ayı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'ndan yüzde 13'lük zam çıktı! (İSKİ suya zam) | VİDEO

İSTANBUL'DA SUYA ZAM! İBB Meclisi Haziran ayı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'ndan yüzde 13'lük zam çıktı! (İSKİ suya zam) | VİDEO

İSTANBUL'DA SUYA ZAM! İBB Meclisi Haziran ayı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'ndan yüzde 13'lük zam çıktı! (İSKİ suya zam) | VİDEO
14.06.2023 10:14 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:14

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'Ücretsiz su' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB suya bir zam daha yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplandı. Toplantıdan İSKİ suya zam kararı çıktı. Konutlarda metreküp başına tarife 16,50 liraya yükseldi

Ekonomi Videoları

İstanbul'da suya yüzde 12,94 oranında zam yapıldı. Konutlarda metreküp başına tarife 16,50 liraya yükseldi.

İBB Meclisi Haziran ayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı toplantılarının ikinci birleşiminde İstanbul'da kullanılan su tarifelerinin güncellenmesi teklifini ele aldı. Siyasi parti gruplarının ortak kararıyla, İstanbul'da 0-15 metreküplük ilk kademe konut su tarifesi yüzde 12,94 oranında arttı.

İstanbul'da 0-15 metreküplük konut ilk kademe su tarifesi yüzde 16,50 lira, köylerdeki su tarifesi 4,12 lira, işyeri su tarifesi ise yüzde 43,23 lira oldu. Organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde de işyeri su tarifesi uygulanmasına karar verildi.

Konutlarda 15 metreküpe kadar her 2,5 metreküpte 0,50 metreküp 15 metreküpte toplam 3 metreküp olarak uygulanan ücretsiz insani su kullanım hakkı uygulamasının da devam etmesine karar verildi. Öte yandan oy birliğiyle alınan karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Yeni su tarifesi şu şekilde:

0-15 metreküp 16,50 lira

15-30 metreküp 25,75 lira

30 metreküp ve üzeri 32,34 lira

Ortak Sayaç 23,75 lira

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Köy işyeri 10,80 lira

İşyeri 0-40 metreküp 43,23 lira

İşyeri 41 metreküp ve üzeri 50 lira

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