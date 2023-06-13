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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için ilk toplantısını yaptı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için ilk toplantısını yaptı!
13.06.2023 21:00

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıya bakanlığı temsilen Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti temsilcisi Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantı, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için ilk toplantısını yaptı

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş heyeti temsilcisi Veli Solak, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığı için komisyon toplantısına katılamadığını söyledi. Solak, asgari ücret toplantılarının bayramdan önce bitmesini istediklerini belirterek, "Bizim talebimiz; 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bitmesi. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin maaşlarının günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" dedi.

Solak, toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığı yönündeki soruya, "Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız" cevabını verdi.

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