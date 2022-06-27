Haberler Ekonomi Videoları İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Dolar ve Altında sert düşüş! Ekonomi gurusu rakam verip uyardı: ''Alım fırsatı aralığı...''

İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Dolar ve Altında sert düşüş! Ekonomi gurusu rakam verip uyardı: ''Alım fırsatı aralığı...''

İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Dolar ve Altında sert düşüş! Ekonomi gurusu rakam verip uyardı: ''Alım fırsatı aralığı...''
27.06.2022 11:03

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Ekonomi gurusu rakam verip uyardı: ''Alım fırsatı aralığı...'' BDDK'nın müdahalesi sonrasında dolar başta olmak üzere dövizdeki geri çekilme kur bazlı olarak altın fiyatlarında da 1020 TL seviyesinden 970 TL seviyelerine çekilmeyi getirdi. Yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar arama motorlarında, Dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü? gibi sorulara yanıt aradı. Peki, Altın ve dövizin seyri ne olacak? Finans analisti İslam Memiş piyasaya dair öngörülerini A Haber canlı yayınında aktardı. İşte detaylar...

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