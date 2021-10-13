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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti
13.10.2021 20:46 - Son Güncelleme: 13.10.2021 20:47
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Ekonomi Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.


İşte o paylaşım;

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. pic.twitter.com/zpjiEkcnVv

— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 13, 2021

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