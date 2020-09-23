İş insanı Erdal Aksoy’dan felaket tellallarına tepki: 80 yıldır battık diyenler bitmedi

23.09.2020 10:03

Türkiye’nin üretime ve istihdama ihtiyacı olduğunu söyleyen iş insanı Erdal Aksoy, “Kafamda yatırımdan başka hiçbir şey yok. 1-2 yıl içinde 500 milyon eurodan fazla yatırım yapma planım var” dedi. Aksoy, 80 yıldır ülkede ‘battık-bittik’ diyenlerin bitmediğini belirterek, “En güvendiğim ülke Türkiye” açıklaması yaptı.