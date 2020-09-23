İkinci el cihaz pazarı kayıt altına alınıyor

23.09.2020 10:05

Tüketicinin mağduriyetini ve kayıt dışı ticareti önlemek için yapılan yeni düzenlemeyle ikinci el mobil cihaz satışına standart geliyor. Düzenlemeyle ikinci el cihazlar belirlenen merkezlerden alınacak ve garantili satılacak

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulması düzenlemesinde sona gelindi. A Para'da Hande Özdemir'in sunduğu Kobi Platformu programına katılan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el mobil iletişim cihazları düzenlemesinin hem sektöre hem vatandaşa hem de devlete pozitif etkilerinin olacağını söyledi. Türkiye'de yılda 20 milyon cep telefonunun el değiştirdiğini dile getiren Turnacı, şunları söyledi: "Yeni düzenlemeyle ikinci el telefonlar yeniden garantili satılabilecek. Vatandaşın güvenlik zafiyetleri ortadan kalkacak. Devletimiz hiç gelir elde edemeyeceği bir alandan artık gelir elde edilebilecek bir alana geçmiş olacak. Düzenleme 170 bin direkt, 800 bin dolaylı istihdam sağlayan sektörün istihdamına da olumlu katkı sağlayacak."

MAĞDURİYET ORTADAN KALKACAK

Düzenlemeye göre kullanılmış cep telefonu ve tabletler yetki verilen merkezlerde yenilenecek. Ürünün kayıtdışı çıkması ya da yasa dışı yollarla ülkeye girmesi, ayıplı ürün olması, arızalı çıkması gibi birçok sıkıntının ortaya çıktığı pazarda yeni düzenlemeyle birlikte bütün bu mağduriyetlerin ortadan kalkacağını belirten Turnacı, "Artık vatandaşımız ikinci el telefon alırken hiçbir güvenlik mağduriyeti yaşamayacak. Kayıtdışı olup olmadığını test ederek, belgeleyerek, kişisel verileri korunarak, belirli kurumlar tarafından sorumluluk alınarak bu süreç çözülecek. Arıza sorunlarının yaşanmasına önlem olarak yenileme merkezlerinin tayin ettiği yetkili alıcılar ve satıcılar vasıtasıyla ya da yenileme merkezleri üzerinden, 1 yıl garanti verilecek şekilde bir ticaret ortamı yaratılacak. Bu vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasına imkan sağlarken, sektördeki işlem hacmini de artıracak" ifadelerini kullandı.