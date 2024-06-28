İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı!

Türkiye aylardır ünlü futbolcuları yüksek karlı Fatih Terim Fonu vaadiyle dolandıran Seçil Erzan’ı konuşurken yeni bir bomba geldi. Denizbank Bornova şubesinde müdür olan Hatice Ö. Yüksek kar vaadiyle aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce kişiyi dolandırdı. Paralarını kaptırdıklarını anlayanlar polise koşup Hatice Ö.’yü şikayet etti. Hatice Ö.’nün tıpkı Seçil Erzan gibi intihar girişiminde bulunduğu da öğrenildi. Skandal olayın patlak vermesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyellere el koyuyor.