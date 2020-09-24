İkinci el otoda 1.4 milyonluk satış

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ocak- Ağustos döneminde, 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi. Ağustos'ta 224 bin 523 adetlik satış gerçekleşirken, fiyatlar yüzde 4.2 yükseldi.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ocak- Ağustos döneminde, 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi. Ağustos'ta 224 bin 523 adetlik satış gerçekleşirken, fiyatlar yüzde 4.2 yükseldi.