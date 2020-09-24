İkinci el otoda 1.4 milyonluk satış

24.09.2020 10:58

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ocak- Ağustos döneminde, 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi. Ağustos'ta 224 bin 523 adetlik satış gerçekleşirken, fiyatlar yüzde 4.2 yükseldi.