Hobi bahçesi yasası teklifine yeni kanun maddesi.... Hobi bahçesi olanlar dikkat: Hobi bahçeleri son dakika yıkılacak mı?

Hobi bahçeleri son dakika yıkılacak mı? Hobi bahçesi yasası teklifine yeni kanun maddesi....Pandemi döneminde rekor talep artışı yaşanan hobi bahçeleriyle ilgili yeni bir ceza daha geliyor. Tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürüp pazarlayanlara, bu arazileri kullananlar için öngörülen para cezasının 5 ya da 10 katı para cezası verilmesi planlanıyor. Hobi bahçesi toprağının yumuşak olması gerekir. Zengin ve su tutma kapasitesi yüksek topraklar organik bahçe için çok daha faydalı olacaktır. Hobi bahçesini kuracağınız arazinin düz olması gerekir. Bahçenin boyutuna ve toprağının cinsine karar verdikten sonra mevsime göre ekim işlemlerine başlamanız gerekiyor.

Hobi bahçesi veya organik bahçe son yıllarda popüler olmaya başladı. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmanıza ve toprakla iç içe huzurlu saatler geçirmenize yardımcı olacak hobi bahçeleri ülkemizde oldukça artmış durumda. Hobi bahçesine dönüştürülen arazilerde metrekare başına 50 ya da 100 lira para cezası öngören düzenleme, Meclis'te görüşmeleri süren tarımla ilgili torba teklife yetiştirilmeye çalışılıyor. Meclis Tarım Komisyon Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç da, "Bu işi meslek haline getirip onlarca kez yapanlarda ceza hapse kadar gider mi, bunu da konuşuyoruz" dedi. Peki hobi bahçeleri son dakika yıkılacak mı? Hobi bahçesi yasası teklifine yeni kanun maddesi....

YAPTIRIM GEREKİYOR

Kılıç şu bilgileri verdi: "Meclis'te görüşmeye devam ettiğimiz yasa teklifimizde, hobi bahçesine dönüştürülen tarım arazilerini kullananlar için bir ceza öngörülüyor. Bu araziler üzerindeki kaçak yapılarını öngörülen sürede yıkmayanlara ilk etapta metrekare başına 10 lira ceza uygulanacak. Eğer iki ay içinde yıkmazlarsa bu ceza 3 katına, yani 30 liraya çıkacak. Tarım arazilerini parçayarak hobi bahçesi adı altında pazarlayanlar daha büyük suçlu. Bunlarla alakalı da bir şeyler yapılması lazım ki arz piyasasını kapatabilelim. Onun için de, tarım arazileri üzerindeki hobi bahçeciliğini hukuki bir olay gibi yutturan, kooperatifler kurma yoluyla arazileri parçalı hale getirip, 10 liraya aldığı arazinin dönümünü 200 liraya satıp nemalanıp, sonra da ortadan kaybolan insanların da bu yapmış olduklarının bir karşılığının olması, yani, tarım arazilerimizi bu şekilde mahvedenlere de yaptırım getirilmesi gerekiyor.

Birinci suçlu, kabahatli bunlar. Çünkü, ilk baştan bu işi bilerek kurgulayarak yapan, vatandaştan düşük fiyata aldığı araziyi tarımda kullanılamayacak hale getirenler bunlar. Küçük küçük parçalara ayırıp hisselendirerek bu işten ciddi kar elde edenlerin, sanki bu işte hiçbir suçları kabahatleri yokmuş gibi yakayı kurtarıp sıyrılıp gitmemeleri gerekiyor. Aksi halde, bu konuda arzu ettiğimiz sonuca tam olarak ulaşamayız. Bu yapılmazsa, arazilerin katledilişi devam edecektir, onun için bunların yaptıklarının da bir karşılığının olması gerekir. Bunu da bir müeyyide altına almak istiyoruz. Yani bu işten birinci dereceden suçlu olanların korkmalarını, bu işten caymalarını sağlayacak bazı yaptırımların olması gerekiyor. Yapmak istediğimiz de bu.

DAHA AĞIR PARA CEZASI

Bu işin birinci derecede sorumlularına verilecek cezanın, hobi bahçesinde yapısı bulunanlar için öngörülen cezadan çok daha ağır olması gerekiyor. Komisyon başkanı olarak önerim, bu işi kurgulayıp hukuksuz altyapısını oluşturanlara verilecek cezanın, hobi bahçesine dönüştürdükleri arazinin tümü dikkate alınarak metrekare başına en az 50 ya da 100 lira para cezası olması. Yani, teklifte hobi bahçelerinde yapılaşmaya gidenler için öngörülen metrekare başına 10 liralık cezanın en az 5 ya da 10 katı olması. Bu iş ticari amaca, yani para kazanmaya dönük olduğu için öncelikle cezasının da parasal olması lazım. Ama bu işi meslek haline getirip onlarca kez yapanlarda ceza hapse gider mi, bunu da konuşuyoruz. Bunu da Meclis'te görüşmeleri haftaya devam edecek kanun teklifimize yetiştirmek istiyoruz."

HOBİ BAHÇESİ NEDİR?

Hobi bahçesi yapımına başlamadan önce ne kadar büyüklükte bir bahçe yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Hobi bahçesini sebze ve meyve yetiştirmek için kullanacaksanız bahçenin büyüklüğü konusunda da ailenizi göz önünde bulundurmanız şart. Kalabalık bir aileniz varsa tüm ailenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak bir hobi bahçesine ihtiyacınız olacak. Hobi bahçesinin boyutuna karar vermek ilk adımda etkili bir hareket olacaktır.

Hobi bahçesi toprağının yumuşak olması gerekir. Zengin ve su tutma kapasitesi yüksek topraklar organik bahçe için çok daha faydalı olacaktır. Hobi bahçesini kuracağınız arazinin düz olması gerekir. Bahçenin boyutuna ve toprağının cinsine karar verdikten sonra mevsime göre ekim işlemlerine başlamanız gerekiyor.