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Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni açıklama: ''Mali disiplinden taviz verilemeyecek'' | Yeni alınan kararlar ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni açıklama: ''Mali disiplinden taviz verilemeyecek'' | Yeni alınan kararlar ne anlama geliyor?
10.06.2022 10:27

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları duyurdu. Bu adım sonrası BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" denildi. İşte Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili alınan kararlar...Peki; Yeni alınan kararlar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem akıllardaki soruları A Haber canlı yayında yanıtladı. İşte detaylar...

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