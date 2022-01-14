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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur korumalı mevduat ve enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur korumalı mevduat ve enflasyon açıklaması!
14.01.2022 09:20

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önemli açıklamalarda bulundu. Nebati enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Kur korumalı mevduatla ilgili de konuşan Bakan Nebati, kur korumalı TL mevduata geçişte rakamın 128 milyar lirayı geçtiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını bildirdi. Nebati, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söylerken de "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF'yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay." dedi.

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