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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: ''2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk''

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: ''2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk''
01.03.2021 10:55
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları sonrası açıklamada bulundu. Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.

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