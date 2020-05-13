Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: ''Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz''

13.05.2020 15:58

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK Talks programında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK Talks programında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz.

''MİLLİ GELİRİN YAKLAŞIK YÜZDE 11'İNE DENK GELMEKTE''

Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir.

''KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN''

İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.''