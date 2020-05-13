RAMAZAN İMSAKİYE
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
13.05.2020 15:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Albayrak mesajında, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
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