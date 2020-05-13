Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun

13.05.2020 15:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' dedi.