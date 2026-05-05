Emekli temmuz ayı zam oranında son durum! 4 aylık enflasyon farkı netleşti! Artışın %17'yi aşması bekleniyor

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışla ilgili gözler Temmuz ayına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir mesaj geldi. Emeklilerin refah seviyesini koruma sözünü yineleyen Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirme prensibimize bağlıyız. Bu vadimizin sonuna kadar arkasındayız" diyerek zam sinyalini verdi.

4 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyonun %32,37 olduğu bu dönemde, emeklilerin cebine girecek 4 aylık zam oranı da hesaplandı. Ocak, şubat ve mart aylarındaki verilerin üzerine nisan ayının da eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64 oranında artış garantilenmiş oldu.

Maaşlara Göre Zam Hesaplamaları

Garantilenen oranla birlikte emekli maaşlarındaki artışlar rakamlara yansımaya başladı. Yapılan hesaplamalara göre:

20 bin TL aylık alan bir emekli şimdiden 2 bin 928 TL ,

25 bin TL alan bir emekli 3 bin 660 TL ,

30 bin TL alan bir emekli ise 4 bin 392 TL tutarında zammı garantiledi.

Merkez Bankası Tahmini: Zam %17'yi Aşabilir

Mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentileri, emekli temmuz ayı zam miktarının daha da yükseleceğini gösteriyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; mayıs ayında %1,82, haziran ayında ise %1,52 enflasyon bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, Temmuz ayında yapılacak toplam artış oranının %17 barajını aşması öngörülüyor.