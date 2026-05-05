Memur ve memur emeklisi zammında son durum: 4 aylık enflasyon farkı açıklandı! İşte yeni rakamlar

Toplu Sözleşme ve Enflasyon Farkı Birleşti

Memur ve memur emeklilerinin maaş artış hesaplamalarında kritik eşik aşıldı. Yılın ilk 6 ayı için belirlenen %7'lik toplu sözleşme zammına, Nisan ayı itibarıyla %3,28'lik enflasyon farkı eklendi. Bu tabloya göre memurlar ve memur emeklileri, henüz Mayıs ve Haziran verileri açıklanmadan %10,51 oranında zammı şimdiden garantilemiş oldu.

Meslek Meslek Yeni Maaş Tahminleri

Kesinleşen 4 aylık oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı meslek gruplarındaki maaşların nasıl değişeceğini ortaya koydu. İşte tahmini yeni maaş tablosu:

En Düşük Memur Maaşı (Üni. Mezunu 9/1): 64 bin 397 liradan 71 bin 152 liraya ,

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 liradan 90 bin 178 liraya ,

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 liradan 81 bin 64 liraya ,

Hemşire (Üni. Mezunu 5/1): 74 bin 770 liradan 82 bin 613 liraya yükselecek.

Temmuz Beklentisi: %14 Sınırı Aşılabilir

Merkez Bankası ve piyasa katılımcılarının anket verilerine göre, Mayıs ve Haziran aylarında da enflasyonun pozitif seyretmesi bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı toplam zam oranının %14'ün üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kesin rakamlar, Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle resmiyet kazanacak.