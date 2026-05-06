Borsa İstanbul'da rekor kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne damga vuran alıcılı seyirle birlikte hem gün içi zirvesini tazeledi hem de kapanış rekoru kırdı. Gün içerisinde 15.043,57 puanı görerek tarihi bir eşiği aşan endeks, kapanışa doğru gelen sınırlı kar satışlarına rağmen günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 14.917,43 puandan bitirdi. Toplam işlem hacmi ise 304,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

BANKACILIK VE SPOR HİSSELERİ COŞTU

Piyasadaki yükselişe lokomotiflik eden sektörlerin başında bankacılık geldi. Bankacılık endeksi yüzde 4,42, holding endeksi ise yüzde 3,08 prim yaptı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile spor olurken, günün tek kaybettireni yüzde 0,10 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA "NÜKLEER" DOPİNGİ

Piyasalardaki pozitif seyrin ana kaynağı, ABD ve İran arasındaki diplomatik yumuşama haberleri oldu. ABD'nin İran ile nükleer müzakereler için bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna dair akış, küresel risk iştahını artırırken Borsa İstanbul'a da genele yayılan alımlar olarak yansıdı.

ANALİSTLERİN YARIN İÇİN KRİTİK SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puan seviyelerinin direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yarın yurt içinde haftalık banka istatistikleri takip edilecek; yurt dışında ise ABD işsizlik maaşı başvuruları ile Avrupa ve Almanya'dan gelecek ekonomik veriler piyasaların radarında olacak.