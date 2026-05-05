İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Halk Ekmek, vatandaşların temel gıda ihtiyacını karşılayan ürünlerin fiyatlarını güncelledi. Yapılan düzenleme ile birlikte Halk Ekmek büfelerinde satılan standart ekmek çeşitlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Artışın ardından İstanbul genelindeki tüm büfelerde yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.

Normal ve Kepekli Ekmek Kaç TL Oldu?

Yeni fiyat listesine göre vatandaşların en çok tercih ettiği ekmek türlerinde rakamlar şu şekilde değişti:

Normal Ekmek: 10 TL'den 12,5 TL 'ye,

Kepekli Ekmek: 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Zamlı Tarife Bugünden İtibaren Geçerli

Halk Ekmek AŞ tarafından yapılan açıklamada, fiyat artışının bugün itibarıyla raflara yansıtıldığı belirtildi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren büfelerden yeni fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Diğer unlu mamullerde de benzer oranlarda güncellemelerin yapıldığı öğrenildi.