Günlük 554 lira ödeniyor tüm herkes alabiliyor! İş göremezlik ödenekleri (Rapor Parası) nasıl ödenir?

13.05.2020 18:55

İş göremez raporu alan işçiler ve çalışanlar dikkat. Halk arasında 'rapor parası' olarak bilinen geçici iş görmezlik ödeneği çalışma hayatında büyük önem taşımaktadır. Bir çok çalışan da bu konuda tam olarak bilgi sahibi olmadığı için bu haktan yararlanamamaktadır. SGK günlük 554 TL'ye kadar raporlu olduğununuz dönem maaşınızı ödeyerek sizleri mağdur etmiyor. Peki; Geçici iş görmezlik ödeneği (Rapor parası) nedir? Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere verilir? İş göremezlik ödenekleri nasıl ödenir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? İş göremezlik ödeneği ne kadardır? Gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

SGK'dan dev hizmetler gelmeye devam ediyor. Günlük 554 TL ödeme nasıl yapılıyor. Kimler günlük 554 TL ödemeyi alabiliyor gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Ülkemizde bilindiği üzere sağlık sorunlarına Sosyal Güvenlik Kurumu SGK el atmakta ve hem iş vereni hemde işçiyi mağdur etmemektedir. Bu gibi durumlarda SGK iş verenin maaş ödemesini kesmekte ve çalışanların raporlu oldukları günlerde maaşını kendisi ödemekte olup yeni yapılan düzenleme ile üst ödeme limiti artırıldı ve 554 TL'ye kadar çıkarıldı. Fakat bir çok işçinin iş göremez raporu aldığında maaşının ödenmeye devam ettiğinden bilgisi bulunmuyor. Peki bu konunun netliği nedir?

İş Göremezlik Raporu Alanlar

Sigortalı olarak her hangi bir kuruluşta istihdam etmekte olan personeller iş görememezlik raporunu doktor tarafından alırsa maaşını almaya devam eder. Bu süre zarfı boyunca ödemeler iş veren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olup sadece ilk gün maaşı iş verence ödenirken diğer raporlu olduğu günler maaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Üst limit yükseltilerek 554 TL'ye kadar çıkarıldı.

Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Hastanelerden eğer iş görememezlik raporu aldıysanız sigorta priminizin yatırıldığı maaş düzeyine kadar ödeme alırsınız. Bu tutarlar günlük 56 lira 84 kuruştan başlamakta olup maksimum 554 TL'ye kadar çıkmaktadır. İlgili tutar prim ödemenize göre değişiklik göstermekte olup SGK sizlere 56 lira 84 kuruştan az ve 554 TL'den daha yüksek ödeme yapmamaktadır. Bu tutar günlük olarak anlaşmalı banka hesabınıza düzenli olarak yatırılmaktadır.

Rapor Parası Nasıl Alınır?

Rapor parası almak isteyen vatandaşların ilk adımda başvuru yapması gerekir. Çalışanın raporunu işverene iletmesinin ardından, 5 iş günü içerisinde rapor e-rapor sistemine girilir. SGK yetkileri tarafından sisteme yönlendirilen belgeler incelenir. Raporun belirlenen şartlara uygun olması halinde başvurunun cevabı çalışana kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilir. PTT'ye verilen ödeme talimatının ardından işçi dilediği PTT şubesinden üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus suretiyle giderek rapor parasını alabilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT'den çekilmeyen ödemeler SGK'ya iade edilir ve emanet hesaplara yönlendirilir.

Rapor Parası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.

• Çalışma hayatı sırasında geçirilen hastalık veya kaza bir sağlık kurulu aracılığıyla verilen rapor ile tescillenmelidir.

• Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 prim günü ödemesinin olması şarttır.

• Rapor parası talebi olan vatandaşın SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekir.

• Sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir.

• Çalışanın hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında rapor parası almasına imkan tanınır.

Rapor Parası Ne Kadardır? Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

Rapor parasına dair ödemelerde kişiye uygulanan tedavi büyük rol oynar. 2020 yılı için rapor parası miktarı günlük en az 65.40 TL olarak belirlenmiştir. Rapor parasındaki artış talebi ileten çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişiklik gösterir.

• Hastalık nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL ödeme yapılır.

• İş kazası nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta tedavilerde ise aylık rapor parası 1.962 TL olarak belirlenmiştir.

Rapor Parası Ne Zaman Alınır? Rapor Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Rapor parası, başvuru onaylandıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde yatırılır. Kişiye başvurunun onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılırken; çalışanın süreci takip etmesi için sorgulama yapma imkanı da verilmiştir. Rapor parası sorgulama işlemini yapmak için alternatif yöntemler belirlenmiştir:

• e-Devlet kapısı

• Sosyal Güvenlik Kurumu İl/İlçe Müdürlükleri

• ALO 170 Destek Hattı

Vatandaşların e-Devlet sisteminden sorgulama yapması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfasına ulaşması gerekir. İlgili sayfaya girdikten sonra giriş yapabilmek için kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi beklenir. Bilgilerin eksiksiz ve tam olarak eklenmesi ile birlikte sonuç sayfasına erişim sağlanabilir.

Rapor Parası İçin Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Öncelikli olarak rapor parası alabilmek için hastaneden alınacak iş göremezlik raporunu işverene ulaştırmak gerekmektedir. İşveren kendisine verilen raporu 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine girmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri kendilerine ulaşan raporu inceler ve onaylamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından PTT ya da çalışanın kayıtlı olduğu bankaya ödeme talimatı gönderilir. Çalışana gönderilen SMS ile beraber PTT ya da bankaya gidilerek rapor parası alınabilir.

Başvurulan rapor parası ile ilgili gelişmeleri e-devlet sistemi üzerinden de kontrol etmek mümkündür. E-devlet şifresine sahip değilseniz en yakın PTT şubesi aracılığı ile şifre alınabilir.

Alınan raporun süresi 10 günden az ise tek bir hekimin raporu yeterli olmaktadır. Gün sayısı 10'dan fazla ise raporun aynı hekim tarafından uzatılması istenmektedir. Alınan rapor 40 günden fazla ise raporun sağlık heyeti tarafından verilmesi gerekmektedir.

4B kapsamında çalışanlar sadece yatarak tedavi raporları üzerinden ücret alabilirler. Ayrıca 4B kayıtlı çalışanların rapor parası alabilmeleri için geçmişe dönük olarak prim borçlarının olmaması gerekmektedir.