Hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

Sabah saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!

EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU

Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR



Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL