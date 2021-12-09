Haberler Ekonomi Videoları Hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

Hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...

Hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel zamlı fiyatlar...
09.12.2021 17:49

OTOMATİK OYNAT

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Hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021...

Ekonomi Videoları

Sabah saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!

EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU
Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ
Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

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