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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da rekor: 1.709,88 puan ile en yüksek seviyeyi gördü

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da rekor: 1.709,88 puan ile en yüksek seviyeyi gördü
15.11.2021 14:17 - Son Güncelleme: 15.11.2021 14:18
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Son dakika haberi! Borsada rekorlar gelmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi 1.709,88 puan ile en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomi Videoları

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı.


BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 olurken, toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı.

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