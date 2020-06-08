Gıda fiyatları düşecek ulaşımda artış yok

Normalleşme ile birlikte seferler başlarken; tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, gıdada fiyat artışını önleyecek bir mekanizma devreye girecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli tarıma ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek" dedi.
Normalleşme ile birlikte seferler başlarken; tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, gıdada fiyat artışını önleyecek bir mekanizma devreye girecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli tarıma ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek" dedi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da ulaştırmaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Pandemiden en çok etkilenen sektörün ulaştırma olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçaklar da belli zaman alacak" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ