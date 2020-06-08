Taşıt kredisi faizleri düştü, otomobilde talep patladı

08.06.2020 09:58

Geçtiğimiz hafta kamu bankaları tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketleri piyasayı canlandırdı. Düşen taşıt kredisi faizleriyle birlikte otomobil alım-satımlarında büyük hareket yaşandı. Bayiler mesailerini akşam saatlerine kadar uzatırken, ikinci elde 1 aylık satış 1 haftada gerçekleşti.

Otomobilde düşük faizli kredi kampanyaları sonrasında, showroom trafiği arttı. Bayilerin telefonları kilitlendi. Google'da aramalar iki katına çıktı. İkinci elde de hareket vardı. 1 aylık satış, 1 haftada yapıldı.



Kamu bankalarının düşük faizli otomobil kredi kampanyaları sonrası otomotiv sektöründe büyük bir hareketlilik yaşandı. Telefonla ve web sitesi üzerinden randevu alan tüketiciler, bayilere koşunca showroom trafiği gözle görülür şekilde arttı. Koronavirüs nedeniyle showroom'lara gitmekten çekinenler ise telefonlara sarıldı. Bayilerin telefonları kilitlendi. Müşteri temsilcileri, telefon çağrılarına cevap veremez hale geldi. Sabah 09:00-17:00 arasında hizmet veren bayilerde, mesai saati gece 22.00'a kadar uzadı.

GOOGLE'DA ARAMA ARTTI

Kamu bankalarının kredi kampanyaları Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobiller için geçerli olsa da canlılıktan her marka etkilendi. Müşteriler ithal, yerli ayrımı yapmadı.



Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyası sonrasında, internet aramalarında da ciddi bir artış yaşandı. Arama motoru Google'da, kredi, kampanya ve otomobil markalarıyla ilgili yapılan aramalar iki katına çıktı.



İKİ AYLIK SIRA VAR

Otomotivde yaşanan bu canlılığın en son, 2018'de ÖTV indiriminin başladığı günlerde görüldüğünü hatırlatan bayiler, hareketten memnun. Ancak, yeterince araç bulamamaktan ve müşteri talebine cevap verememekten şikâyetçiler. Koronavirüs nedeniyle iki aylık aradan sonra üretime yeniden başlayan fabrikalarda, kapasite kullanımının hâlâ düşük olması, otomobil pazarını olumsuz etkiliyor. Araç tedariki konusunda sıkıntı yaşayan bayiler, en az iki ay sonrasına sıra yazıyorlar. Bazı markalarda bekleme süresi ağustosa kadar çıkıyor.





FAİZ ORANI YÜZDE 0.49

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak tüketicilere 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuyor. İlk 6 ay geri ödemesiz olan krediler, ikinci el araçlar için de geçerli. İkinci el araçlar için faiz oranı yüzde 0.82 olarak belirlendi. 7 yaşa kadar olan araçlar için kredi vadesi 60 ay, kredi limiti ise 150 bin TL.



İKİNCİ ELDE 1 AYLIK SATIŞ 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİ

Düşük faizli kredi kampanyalarının ikinci el araçlar için de geçerli olması nedeniyle ikinci el otomobil pazarında da hareketli günler yaşandı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız'a göre düşük faizli kredinin adı yetti. Kampanyayı duyan ve ikinci el otomobili yatırım fırsatı olarak gören tüketicilerin harekete geçmesiyle talep patladı. Martta bir ayda satılan ikinci el araç, bir haftada satıldı. Galerilerde ikinci el otomobil kalmadı. Paketin alım gücünü pozitif etkileyeceğini ifade eden Ayyıldız, ikinci el otomobilde hareketin hızlanarak devam edeceğini kaydetti.

Ufuk Sandık/Sabah