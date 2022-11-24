Geri sayım başladı... İŞTE YENİ HESAP! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlemek için kollar sıvadı. İşçi ve işverenin beklentilerini görmek için araştırma yapılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.

4 KRİTERE BAKILACAK

Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

HESABA TEMMUZ VERİSİ DE KATILIRSA

2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.88 arasında yer alıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ara zam da dikkate alınarak bir hesap yapılırsa, şöyle bir tablo ortaya çıkabilecek…

7 BİN 425 TL'Yİ AŞABİLİR

Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Temmuz'da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak.

REFAH PAYI NE OLABİLİR?

Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.

2021 yılında enflasyon yüzde 36.08, Ocak ayı asgari ücret artışı da yüzde 50.51 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyonun yaklaşık 14.5 puan üstünde bir artış yaşanmıştı. Aynı oranda bir refah payı yansıtılırsa da net asgari ücret 8 bin 223 liraya çıkacak.

İKİNCİ FORMÜL

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran dikkate alınarak aynı formülün uygulanması halinde asgari ücret yüzde 43.88 artışla 7 bin 913 lira 90 kuruşa yükselecek. Refah payı 10 puan olursa asgari ücrette 8 bin 463 lira 94 kuruş, 14.5 puan olursa 8 bin 711 lira 45 kuruş seviyesine ulaşılacak.

6 AYLIK MI OLACAK?

Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.

YENİ DESTEK GELİR Mİ?

Ayrıca asgari ücrete bu yıl vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği olup olmayacağı merak ediliyor. 6 bin 471 lira olan brüt asgari ücretten işçi için 970,65 lira prim ve işsizlik sigortası fonu kesintisi yapılıyor. İşveren SGK payı ve işsizlik sigortası prim kesintisi de bin 132 lira 43 kuruşu buluyor. Eğer asgari ücrete bir prim desteği gelirse yapılacak artışın bir kısmı 2 bin 103 liralık bu kesintilerden karşılanabilecek.

GÖZLER KOMİSYONDA

Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak. Kesin karar komisyondan çıkacak.

YENİ ÜCRET NELERİ ETKİLEYECEK?

Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. İşte yeni asgari ücretin etkileyeceği bazı ödemeler:

- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.

- Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

- Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak.

- Doğum yapan annelere izni sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.

- İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.

- Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.

- Sigorta, GSS primleri artacak.

- Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.