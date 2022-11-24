SIFIR ARABA FİYATLARI 2022 ÖTV indirimi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları güncellendi! İkinci el araba piyasası...

ÖTV matrahı milyonlar tarafından heycanla bekleniyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yeni otomobil fiyatları ortaya çıktı. Birçok araçta 40 bin - 100 bin TL'ye kadar düşüş yaşanıyor.

🔶 Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya düşecek.

🔶Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya düşecek.

🔶Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.

🔶Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli manuel paket araç 517 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 459 bin 600 liraya düşecek.

🔶Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile 503 bin 294 liraya düşecek.

🔶Renault Clio JOY 1.0 SCe 65 bg model araç 448 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 373 bin liraya düşecek.

🔶Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.

🔶Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya düşecek.

HANGİ OTOMOBİLDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Bugün %80'lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL'lik aracın fiyatı;

%70'lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)

%60'lık dilimde 444 bin, (%11,2 indirim)

%50'lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. (%17 indirim)

İTHAL OTOMOBİLLERİN MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI:

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

*ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

*ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

*ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

*ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

*Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

*Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

* ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

* ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

YENİ DÜZENLEME SONRASI 400 BİN TL ALTINA DÜŞEN ARAÇLAR

Fiat Egea Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

335.750 TL

Fiat Egea Fire 95 HP Plus Paketli Benzinli

369.917 TL

Fiat Egea Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

387.417

Renault Clio Joy 1.0

373.333 TL

Citroen C3 1.2

384.167 TL

Hyundai i10

282.750 TL

Hyundai i20

364.167 TL

KIA Picantio 1.0

369.167