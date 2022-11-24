Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? Uzman A Haber'de değerlendirdi

Son dakika ekonomi haberleri! Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada faiz kararının 150 baz puan düşürüldüğü duyuruldu. Kararın ardından faiz oranı yüzde 9'a düştü. Böylece Merkez Bankası 26 ay aranın ardından faizi yeniden tek haneli rakamlara çekmiş oldu. Faiz kararının açıklama metninde yer alan "Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası karar metninde "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." denildi. Uzmanlar A Haber'de Merkez'in faiz kararını değerlendirdi.