Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara müjde! GSS borçları nasıl silinecek?

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 30 Nisan’a kadar sadece anaparayı ödeyerek borcundan kurtulacak. Daha önce gelir testi yaptırmayanlar da teste girerek borcunu sildirebilecek...

Torba yasa ile getirilen yapılandırma fırsatı Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını da kapsıyor. Üstelik bu borçlar için vergi, prim, ceza gibi borçlardan farklı bir ödeme kolaylığı sağlanıyor.

31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeme yaparsa, kendisinden sadece anapara istenecek.

FAİZ-FARK YOK

Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını bu tarihe kadar ödeyenlerden enflasyon farkı da alınmayacak.

Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.

PRİM DEVLETTEN

Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler.

Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden (2020 yılı için 981 liradan) az çıkarsa prim borçları silinecek.

Gelir testi sonucunda prim borcu çıkartılırsa, Nisan sonuna kadar ana para tutarının tamamını ödemek gerekecek.

SAĞLIK HİZMETİNE DEVAM

GSS prim borcu olanlar, Nisan 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek.



YARIN: YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...