Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret zirvesi! 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan gözünü 4 Aralık'ta başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan gelecek zam haberine çevirdi. Komisyonda işçileri temsil edecek olan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yetkilileri görüş alışverişinde bulunmak için bugün bir araya gelirken, kıdem tazminatı konusu da masaya yatırıldı. Peki 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği toplantıda üç konfederasyonun dirsek temasını sürdürmesi kararlaştırıldı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak.

Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'ün katıldığı toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı.

Samimi bir havada geçen toplantıda, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

ATALAY, 3 ARALIK'TA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi temsil eden Türk-İş, 2018'deki asgari ücret görüşmelerinde farklı bir uygulamaya giderek komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde kadın bir çalışana yer vermişti. Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olan Gülden Görmez, o yılki komisyonda yer almıştı.

Türk-İş'in bu yıl da benzer bir değişikliğe gidip, işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir basın toplantısı düzenleyip, işçi heyetinde yer alacak üyeleri tanıtması ve asgari ücret görüşmelerindeki taleplerini dile getirmesi bekleniyor.

2021'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl yaklaştıkça milyonlarca kişi de asgari ücretteki zam oranını ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zam hesabını geçtiğimiz yıllardaki zam oranlarıyla kıyaslayarak ortalama bir şekilde hesaplayabiliriz. Bugüne kadar yapılan asgari ücret zamlarına baktığımızda yaklaşık bir rakamı tahmin etmek mümkün olabiliyor. 2016'daki yüzde 30'luk artış harici diğer yıllara baktığımızda genel olarak enflasyon oranının 2-5 puan üzerinde bir zam yapıldığı görülüyor.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Bu yıla baktığımızda da yine asgari ücret için enflasyon oranının üzerinde 3 ila 5 puan arasında bir zam beklemekteyiz. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göz attığımızda 2020 için enflasyon hedefi olarak yüzde 10,5 belirlendiği, Merkez Bankası'nın son toplantısında ise bu oranın yüzde 12,1 olduğunu görmekteyiz. Yani bu da demek oluyor ki bu yıl asgari ücrete yüzde 14-17 arasında bir zam yapılması muhtemel.

İŞTE 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 yılı için brüt asgari ücretin 3355-3443 lira arasında olacağını ön görüyoruz. Net asgari ücretin ise AGİ dahil olarak 2650-2750 lira aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bu hesaplama yıllık enflasyon oranı ve önceki yıllarda yapılan zam oranları baz alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamların işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirleneceğini hatırlatırız.

SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:



Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010 599,12 760,50 9,7 6,53

2011 658,95 837,00 9,96 6,40

2012 739,79 940,50 12,20 10,45

2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16

2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40

2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17

2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81

2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53

2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92

2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30

2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84

2021 2.672,6(T) 3.384,45 (T) 15,00 (T) 10,5-12,1 (T)

*T: Tahmini