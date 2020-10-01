Gençlere kolay iş imkanı! Yeni Ekonomi Programı'yla 3 yılda 4 milyon yeni istihdam...

3 yılda 4 milyon yeni istihdamın hedeflendiği Yeni Ekonomi Programı’na göre, İstihdam Kalkanı Paketi hayata geçiyor. Esnek çalışma modelleri hazırlanırken, işsizlerin iş hayatına dönüşü için tedbirler alınıyor. 1 milyon kişiye eğitim-istihdam imkanı geliyor.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Covid- 19 salgını ve sonrası dönemde istihdam ile ilgili önemli politika ve tedbirler dikkati çekti. 3 yılda 4 milyon yeni istihdam hedeflenirken; 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanacak. İleri yaş gruplarında istihdamın desteklenmesine yönelik olarak 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek. 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençler için prim teşviği sağlanacak. Böylece, işverenlerin gençleri tercih etmesi desteklenecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

'Hızlı işe dönüş desteği' ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif işgücü programları etkin şekilde uygulanacak. İmalat, bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen 1 milyon kişiye, ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak.

SÜRDÜRÜLEBILIR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ HAYATA GEÇECEK

■ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Atılacak adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

BAŞARILI MEMUR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamuda yenilikler olacak:

● KAMU kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek.

● HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2023'e kadar Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni kuracak.

● NORM kadro çalışmasıyla derece-kademeye göre ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek.

● ÜRETEN, çok çalışan memurun daha fazla maaş alması sağlanacak.

● NORM fazlası personelin yeniden yerleştirmesi yapılacak.

● KURUMLARDAKI pozisyonlar, kadrolar yeniden tanımlanacak. Vatandaş memnuniyeti de dikkate alınarak başarılı memurlar ödüllendirilecek.

HAZAL ATEŞ