Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş Atmaca füzesi açıklaması: Seri üretime geçiyoruz

30.09.2020 10:46

Son dakika haberleri... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı.

Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Atmaca Seyir Füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahip. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür.

Daha önce yurt dışından aldığımız füzelerin yerini alabilecek özellikle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır." demişti

MÜTHİŞ İMHA YETENEĞİ

İkinci, "Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışıyoruz. Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak.

Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.