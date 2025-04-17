GAP’ın kalbinde dev proje: Silvan Sulama Tüneli’nde ilk kazma vuruldu! | İşte çarpıcı detaylar ve beklenen katkılar!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:59:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:59:10

Türkiye'nin tarım alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Silvan Sulama Tüneli projesinde önemli bir dönemece girildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaparak kazı çalışmalarının resmen başladığını duyurdu.

💧 GAP'ın Kalbi Bu Tünelde Atıyor

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun tarımsal ayağını oluşturan bu dev proje, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki en kritik sulama yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Silvan Barajı ile entegre yürütülen tünel çalışması, Anadolu topraklarını bereketle buluşturmayı hedefliyor.

📏 13 Kilometrelik Dev Yapı

Toplam uzunluğu yaklaşık 13 kilometre olan Silvan Sulama Tüneli, çift yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 10 metre çapa sahip tünel, Türkiye'nin en büyük sulama tüneli olma özelliğini taşıyor. Öyle ki, bu genişlikten TCG Doğanay denizaltısı bile rahatlıkla geçebiliyor!

🌊 Saniyede 212 Metreküp Su

Silvan Tüneli tamamlandığında saniyede 212 metreküp su akışı sağlayacak. Bu kapasite, tünelin bir olimpik yüzme havuzunu yalnızca 12 saniyede doldurabileceği anlamına geliyor. Su ile buluşacak alan ise adeta nefes kesiyor: Yaklaşık 330 bin futbol sahası büyüklüğünde bir tarım arazisi canlanacak.

💼 305 Bin Kişiye İstihdam, 30 Milyar TL Katkı

Proje, sadece tarıma değil, istihdama ve ekonomiye de can suyu olacak. 255 milyar TL yatırım bedeline sahip Silvan Projesi tamamlandığında, 305 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacak. Ayrıca Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar TL'lik bir katkı sunması bekleniyor.

🌾 Bereketin Yüzyılı Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Silvan Projesi ile toprak canlanıyor, bölge kalkınıyor. Anadolu'ya bereket, Bereketin Yüzyılı'na armağan olsun." sözleriyle projenin hem ekonomik hem de manevi önemini vurguladı.