Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya nasıl yansıyacağına ilişkin,"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ham petrollerdeki değişimi ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıklarla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmayı arkadaşlar çalışıyor. Şu anda rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri şunu rahatlıkla söylüyoruz; ham petrol fiyatlarındaki artış veya eksiliş pompaya zaten yansıyor" açıklaması yaptı.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarındaki düşüşün net ithalatçı konumda olan Türkiye için olumlu bir hava yarattığını ifade etti. Aktaş, "Haliyle bu alanda net ithalatçı olan ülkemizin enerji faturası düşecek. Ancak üretimin azalıp azalmayacağı konusuna da odaklanmak lazım. Açıkçası 1991 Körfez krizinden bu yana bu tür sert düşüşler görmedi. Bu nedenle fiyatlarda indirim olması kaçınılmaz" dedi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'nin cari açığını da 4 milyar dolar azaltacak. Petroldeki 1 dolarlık düşüş, cari dengeye 400 milyon dolar olumlu katkı yapıyor.