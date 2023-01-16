EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Ömer Çelik'ten EYT ile ilgili merak edilen soruları AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yanıtladı. İşte EYT İLE İLGİLİ SON DURUM...

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Meclis'in çalışma takvimi içerisinde sonuç alınacak. Seçimden sonraya kalması mümkün değil. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır.

SEÇİM TARİHİNİN ÖNE ALINMASI

Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Seçim tarihi ile ilgili bir güncelleme olacak.