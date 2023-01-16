SON DAKİKA HABERİ... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Çelik, EYT'nin ne zaman çıkacağı ile ilgili soruya da "Meclis'in çalışma takvimi içinde sonuç alınacak." dedi. Ömer Çelik ayrıca "Seçim tarihi ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi.