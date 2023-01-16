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EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması
16.01.2023 18:07 - Son Güncelleme: 16.01.2023 18:14

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SON DAKİKA HABERİ... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Çelik, EYT'nin ne zaman çıkacağı ile ilgili soruya da "Meclis'in çalışma takvimi içinde sonuç alınacak." dedi. Ömer Çelik ayrıca "Seçim tarihi ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

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EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK? Şubat mı, Mart mı? Seçimden sonraya mı kalacak? Ömer Çelik'ten EYT ile ilgili merak edilen soruları AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yanıtladı. İşte EYT İLE İLGİLİ SON DURUM...

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Meclis'in çalışma takvimi içerisinde sonuç alınacak. Seçimden sonraya kalması mümkün değil. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır.

SEÇİM TARİHİNİN ÖNE ALINMASI
Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Seçim tarihi ile ilgili bir güncelleme olacak.

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