EYT emeklisine vergi muafiyeti! Emekli emlak vergisi muafiyeti için EYT'liler ne yapmalı? Şartlar neler?

Ev sahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde 2023 yılına ilişkin ilk taksitin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Kimler muaf tutulacak? EYT'liler de vergi muafiyetinden yararlanabilecek mi? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...



Vergi nasıl hesaplanıyor?

2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani yüzde 61,465 artırıldı. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor.



Yeni alınan evin emlak beyannamesi ne zaman verilmeli?

Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Örneğin; bu yıl Ocak ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2023 tarihine kadar emlak vergisi bildirimi yapmanız gerekiyor.



Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024 yılında başlar.



Kimler vergiden muaf tutuluyor?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.



Muaf olmasına karşın ödeme yapanlar iade alabilir mi?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.



Hangi EYT'liler muafiyet kapsamında. Bu yıl emekli olan ödeyecek mi?

Tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri de yoksa bu konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle çalışmayan EYT'liler bu avantajdan yararlanacak. Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl emekli olup bildirimde bulunan EYT'liler, gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak. Muafiyetten yararlanacak EYT'lilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye sadece ilgili formu doldurarak başvurması yetiyor.



Konutta oturmak şart mı?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.



Tek bir yazlığı olan emekli de vergi öder mi?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.



Hangi borçlar yapılandırılacak?

31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait emlak vergisi borçlarını ise yapılandırma imkanı bulunuyor. Emlak vergisi borcu olanlar belediyelere başvurarak bunları yapılandırma kapsamında kolayca ödeyebilecek. Başvurular 31 Mayıs'a, peşin ya da ilk taksit ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Yapılandırmaya başvuranların borçlarının gecikme cezaları silinecek, bunun yerine enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeme yapanlardan enflasyon farkının da yüzde 90'ı silinirken, isteyenler 48 ay taksitle de ödeme yapabilecek. Taksit seçilirse ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayı ilave edilecek.

Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



ÖRNEK HESAPLAMA BÜYÜKŞEHİR İÇİN

-2022'ye ait emlak vergi değeri: 950.000 TL

-2023 yılı emlak vergi değeri: 1.533.917,50 TL

-1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1.533.000 TL

-Bu değerin binde 2'si: 3.066 TL

-Kültür payı (yüzde 10): 306.60 TL

-Ödenecek vergi: 3.372,60 TL



DİĞER İLLER İÇİN

-2022'ye ait emlak vergi değeri: 950.000 TL

-2023 yılı emlak vergi değeri: 1.533.917,50 TL

-1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1.533.000 TL

-Bu değerin binde 1'i: 1.533 TL

-Kültür payı (yüzde 10): 153,30 TL

-Ödenecek vergi: 1.686,30 TL