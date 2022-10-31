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EYT EMEKLİLİK HABERLERİ (BUGÜN) 2022 | EYT kimleri, hangi yılları kapsıyor? Şartlar ne? Borçlanma nasıl yapılıyor?

EYT EMEKLİLİK HABERLERİ (BUGÜN) 2022 | EYT kimleri, hangi yılları kapsıyor? Şartlar ne? Borçlanma nasıl yapılıyor?
31.10.2022 15:52

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Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle beraber 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor.İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Peki; EYT kimleri, hangi yılları kapsıyor? Şartlar ne? Borçlanma nasıl yapılıyor? İşte merak edilenler...

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