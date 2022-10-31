EYT'li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-2004-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. SGK'nın açıkladığı erken emeklilik müjdeleri de bunlardan birisi. Peki nasıl erken emekli olabilirsiniz? İşte detaylar haberimizde...