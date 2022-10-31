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Haberler Ekonomi EYT'de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

EYT'de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

EYT'lilere emeklilik için yeni düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primleri tamamlamak isteyenler harekete geçti. Borçlanma önem kazanırken, fazla ödeme yapmamak ve emekli maaşından olmamak için 2 noktaya dikkat etmek gerekiyor. EYT'yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise 'S', 'Ş' ve 'K' harfleri görülüyor, bu harfleri gördüğünüzde dikkat edin çünkü başınız yanabilir. İşte bu noktalar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.10.2022 11:22 - Son Güncelleme: 31.10.2022 11:22
EYT’de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, prim konusu önem kazandı. EYT'liler için prime dayalı model beklenirken, çalışanlar primleri tamamlama telaşına girdi. Eksik primi bulunanlara emeklilik yolu olarak borçlanma gösterilirken, hizmet dökümünde S, Ş, K gibi harfler olanların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu harfler emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebiliyor.

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EYT’de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

HANGİ HARFLER MAAŞI YAKAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

EYT’de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.

EYT’de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.

EYT’de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...

Denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.

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