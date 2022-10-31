EYT'de dikkat çeken detay! Emekli maaşını yakmayın fazla ödeme yapmayın! Sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ varsa...
EYT'lilere emeklilik için yeni düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primleri tamamlamak isteyenler harekete geçti. Borçlanma önem kazanırken, fazla ödeme yapmamak ve emekli maaşından olmamak için 2 noktaya dikkat etmek gerekiyor. EYT'yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise 'S', 'Ş' ve 'K' harfleri görülüyor, bu harfleri gördüğünüzde dikkat edin çünkü başınız yanabilir. İşte bu noktalar...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, prim konusu önem kazandı. EYT'liler için prime dayalı model beklenirken, çalışanlar primleri tamamlama telaşına girdi. Eksik primi bulunanlara emeklilik yolu olarak borçlanma gösterilirken, hizmet dökümünde S, Ş, K gibi harfler olanların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu harfler emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebiliyor.
HANGİ HARFLER MAAŞI YAKAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.
Denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.