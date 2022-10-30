Yaşa takılan EYT'lilere Ocak 2023'te mutluluk rüzgarı estirecek haber! 31,36,38,40,50 yaşındakiler için ibre terse döndü! EYT eksik prim + yaş TABLOSU güncellendi

EYT SON DAKİKA HABERİ 2022! EYT düzenlemesi bitti bitiyor. Ekim ayından Kasım ayına geçilmesiyle heyecan arttı. Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti. Artık sayılı günler kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında SGK EYT için hazır mı? Vatandaş EYT'ye nasıl hazırlanacak? sorularına yanıt verdi. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT'de prim bekleyenler, sigorta süreci, staj mağdurlar...