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Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?
03.06.2022 11:25

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Emekli ve memur zammında son dakika! Milyonlarca memur ve emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Zam oranında belirleyici olan TÜİK'in enflasyon hesaplaması büyük önem kazandı. TÜİK, Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon rakamını da açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla birlikte Ocak - Mayıs dönemine ilişkin enflasyon farkı da netleşti. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 2,98 oldu. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz 2022 maaş zammı oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte 5 aylık enflasyona göre Ocak-Mayıs ayları arasında oluşan emekli ve memur zam oranı ve zamlı maaş hesaplama tablosu...

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