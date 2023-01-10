Enerjide yeni dönem! Karadeniz'de doğal gaz müjdesinde heyecanlandıran gelişme: Başkan Erdoğan Şubat ayında duyuracak

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir kilometre taşı oldu.

ŞUBAT AYINDA BAŞKAN DUYURACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirten Yavuz Donat, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları yerinde inceliyor. Bölgedeki çalışmalarla ilgili bir yazı kaleme alan Yavuz Donat, "Şubatı bekleyin" diyerek önemli bilgiler paylaştı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın 'Doğalgaz müjdeleri" başlıklı o yazısı:

Sakarya Gaz Sahası... Binlerce insan... 9 helikopter... 51 gemi... Yoğun bir çalışma temposu... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bizi bir bağlantı noktasında durduruyor:

- Deniz ile kara bağlantısı... Denizden gelen doğalgaz hattının, karadaki hat ile buluştuğu nokta burası... Medyadan ilk gören kişi sizsiniz.

Teşekkür ediyoruz... Ve okurlarımızdan gelen yoğun sorulardan birini soruyoruz:

- Karadeniz doğalgazı evlere, fabrikalara ulaşınca... Faturalarda ucuzlama olacak mı?

Yanıt sevindirici... Müjde:

- Evet... Mutlaka olacak.

"KARAR SİYASİ OTORİTENİN"

Milletin beklentisi... Soru yağmuru... Karadeniz doğalgazı ilk ay bedava verilecek mi? Bölgede öyle yoğun konuşuluyor ki.

Genel Müdür Melih Han Bilgin'in yanıtı:

Maliyet konusu çok önemli... Biz hesaplamaları yapar ve siyasi otoriteye sunarız. Alternatiflerimiz var... A alternatifi... Sonra B... Ve C... Bu alternatifler, siyasi otoritenin önündeki pencerelerdir. Karar siyasi otoritenindir.

ŞUBATI BEKLEYİN

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla.

Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar.

HEDEF DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, dedi ki:

Bize... Bu sahada görev yapan 10 bin kişiye... Görev verildi... "Doğalgazı bul ve çıkar..." Görevi yerine getiriyoruz. "Bir büyük hedefimiz daha var" dedi ve ekledi:

2030 yılına kadar Türkiye'yi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Hedefe ya ulaşacağız... Ya da ulaşacağız... Başka yolu yok.

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