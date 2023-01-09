2022 yılında enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. 5 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez endeks bazlı devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5.341,96 puandan tamamladı. Borsa'daki dalgalı seyir bugün de devam ediyor. Peki; Borsa neden düştü? Neden düşüyor? Borsada neler oluyor? Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal borsadaki dalgalı durumu ve borsaya yönelik beklentilerini A Para canlı yayınında anlattı. Bal; ''Yükseliş trendi başlayacaktır'' dedi. İşte detaylar...