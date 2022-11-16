Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik üretimi açıklaması: Yüzde 44’ü yenilenebilir

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu açıklamasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir." dedi. Madencilikte son 10 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaşıldığını belirten Dönmez, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından gelen petrolde günlük üretimin 1 milyon varile ulaşacağı müjdesini de verdi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.