Haberler Ekonomi Videoları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik üretimi açıklaması: Yüzde 44’ü yenilenebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik üretimi açıklaması: Yüzde 44’ü yenilenebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik üretimi açıklaması: Yüzde 44’ü yenilenebilir
16.11.2022 14:10

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 05:55
EYT'de primi ve yılı tamam...
Ekonomi 05:14
EYT yaş sınırı var mı?...
Ekonomi 01:14
EYT'de tarih netleşti! Bakan...
Ekonomi 01:27
Harç ve trafik cezaları için...
Ekonomi 01:42
Gençlere istihdam seferberliği...
Ekonomi 03:17
ABD'deki ara seçimler...
Ekonomi 02:07
Asgari ücret için düğmeye...
Ekonomi 00:38
Bakan Vedat Bilgin'den...
Ekonomi 01:57
Memur ve emekli maaşlarına...
Ekonomi 03:57
EYT sonrası yeni dönem nasıl...
Ekonomi 01:20
Sosyal konut projesinde ilk...
Ekonomi 03:11
FED faiz kararı sonrası...

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu açıklamasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir." dedi. Madencilikte son 10 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaşıldığını belirten Dönmez, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından gelen petrolde günlük üretimin 1 milyon varile ulaşacağı müjdesini de verdi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA