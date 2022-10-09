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Enerji krizi Alman devini de vurdu! Volkswagen kaloriferleri kıstı çalışanlara mont dağıttı

Enerji krizi Alman devini de vurdu! Volkswagen kaloriferleri kıstı çalışanlara mont dağıttı
09.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 09.10.2022 12:09

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da baş gösteren enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geldi. Şirketler enerji krizinden kurtulmanın yollarını ararken ilginç tedbirler de alınıyor. Ünlü otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kısan otomotiv devi, üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı.

Ekonomi Videoları

Önce koronavirüs salgını sonra da Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizinin patlamasına sebep oldu.

Enerji krizi Avrupa'ya kabus gibi çökerken en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geldi.

KALIN GİYİNİN
Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.

Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi, düşük maliyet nedeniyle hafta sonuna kaydırdı. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluşturdu.

POLİS DE DONACAK
Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.

OFİSTE SICAK SU KULLANIMI YASAK
Enerji maliyetleri Alman şirketlerini tasarrufa zorluyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının önüne geçebilmek için Jungheinrich fabrikasında olduğu gibi işçiler soğukta montla çalışıyor, ofislerde ise sıcak su kullanılması engelleniyor.

Sabah'ın haberine göre ünlü otomotiv devi Volkswagen kaloriferleri kıstıktan sonra çalışanlarına kalın montlar dağıttı. Fabrikada çalışanlar işbaşında bu montlarla görev yapıyor.

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