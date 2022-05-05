Emekliye yeni maaş! Temmuz'da emeklileri ne bekliyor? Taban aylık ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli için Temmuz zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

EN AZ YÜZDE 34 ARTIŞ

Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 34.62 beklenirken, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 34.12'yi bulabilecek. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Ocak ayındaki gibi ek iyileştirmeler söz konusu olabilecek. Ek iyileştirmelerin sinyalini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bilgin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları ile ilgili, "Temmuz'da bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek" dedi.

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TABAN AYLIK NE OLACAK?

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık bin 354 liralık bir fark ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak'ta 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammıyla birlikte 2 bin 41 liraya çıkan maaşa yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa, burada taban maaş hesabı yine 3 bin 500-4 bin lira arasında olacak.

MEMURLARA 2 FORMÜL

Memurlar ve memur emeklilerine Ocak ayındaki ek zam toplu sözleşme oranının artırılması şeklinde uygulanmıştı. Yüzde 5 olan artış yüzde 7.5'e çıkarılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor. Memurlara yapılan artışlardan memur emeklileri de benzer şekilde yararlanıyor. Bakan Bilgin, enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmaları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Başkan Tayyip Erdoğan'ın bunları kapsamlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

SON DAKİKA: Nisan enflasyon verileri açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.