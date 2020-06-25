Emekliye 320 TL zam | 2020 Temmuz SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

25.06.2020 12:08

Temmuz’da emekli maaşları değişiyor. Yüzde 5.09 olan enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin maaşları artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



