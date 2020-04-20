Emekliye 2204 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Beklenti anketindeki enflasyon tahmini emeklilerin Temmuz zammının yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş esnafta bin 862, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 204 lira olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, bu aydan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya yükseltilirken, Temmuz'da yeni zam olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olarak gerçekleşebilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.4 olacak. Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.
Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşmişti.
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