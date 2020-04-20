Emekliye 2204 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

20.04.2020 14:53

Beklenti anketindeki enflasyon tahmini emeklilerin Temmuz zammının yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş esnafta bin 862, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 204 lira olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...