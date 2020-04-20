20.04.2020 15:15

Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Çin´den dünyaya yayılmaya devam eden virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. Altın fiyatları son 9 yılın en büyük yükselişini yaşarken çeyrek altın ve gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları artacak mı? Altına yatırım yapılır mı ve yükseliş devam eder mi? Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para canlı yayınında altındaki yükselişi değerlendirdi.